Почему диетологи призывают отказаться от трубочек для напитков людей старше 30

Эксперты рекомендуют отказаться от питья через трубочку людям старше 30 лет. Как сообщает сервис Food Eat Safe, это существенно влияет на внешние признаки старения.

Дело в том, что при питье через соломинку необходимо определенным образом сложить губы — чем чаще вы это делаете, тем глубже становятся морщины вокруг рта. После 25 лет организм перестает вырабатывать коллаген, который сохраняет кожу гладкой, и возрастные изменения становятся все более заметными.

Также специалисты рекомендуют людям старше 30 отказаться от употребления ароматизированных йогуртов из-за высокого содержания сахара. Не стоит налегать на соевое мясо — оно генномодифицированно и о долгосрочных последствиях такого продукта пока известно мало.

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