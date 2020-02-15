Пострадавшему в аварии с участием актера театра «Лицедеи» ампутировали ногу

У мужчины, пострадавшего во время аварии с участием автомобиля актера и художественного руководителя театра «Лицедеи», травматическая ампутация ноги, к сожалению, врачам не удалось ее спасти. ДТП произошло вечером 14 февраля.

Также у пострадавшего диагностирован перелом. Сейчас он находится в реанимации.

В сети появилось видео, на котором запечатлены последствия страшной аварии. В кадре человек лежит на проезжей части рядом с тротуаром. Позади видна машина со смятым капотом.

По сообщению Госавтоинспекции, мужчина 1958 года рождения, управляя BMW, наехал на мужчину 1978 года рождения, который стоял на проезжей части рядом со своим автомобилем — пострадавший менял поврежденное колесо. По сообщению очевидцев происшествия, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии. Полиция завела уголовное дело по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пешеход чудом избежала смерти, увернувшись от летящего на нее автомобиля.