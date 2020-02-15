Момент дневного отдыха показала поклонникам Ирина Пегова. На своей странице в Instagram актриса выложила несколько фотографий из собственной квартиры, где лежит под одеялом на подушке в кружевной наволочке.

«Хорошо прилететь с гастролей и перед вечерним спектаклем поспать во своей кроватке! Люблю кружево! Вот эти выбитые наволочки мне по наследству достались от тети, а выбивала их моя бабушка, папина мама! Если есть у кого кружево старое или новое, не выбрасывайте, я с удовольствием заберу! Люблю, страсть, как люблю!» — написала Пегова.

Instagram @pegovairina

Поклонникам серия снимков привило ощущение уюта. Из-за антуража интерьера и раритетных постельных принадлежностей фолловеры подумали, что Ирина отдыхает в деревенском доме. Разве что артистке посоветовали снимать макияж перед сном, включая накладные ресницы, которые остались от нанесенного накануне грима. А отдельным подписчикам рядом с любимицей не хватило на фото мужчины. Но никто не утверждал, что его там не было.

«Ирочка, вы эстетка!»

«Спящая красавица! Одного дополнения нет… эх!»

«Ириша, не забывай макияж перед сном стирать! Береги свое прекрасное лицо»;

«Да вы барыня!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова перевоплотилась в «полицейского из Гороховца».