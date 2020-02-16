Шасси вспыхнуло у Boeing-737 после посадки в аэропорту Дюссельдорфа

Шасси Boeing-737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines вспыхнуло после посадки лайнера в аэропорту Дюссельдорфа, сообщают местные СМИ. Возгорание одной из шин обнаружил сотрудник воздушной гавани на перроне.

Командир экипажа объявил срочную эвакуацию пассажиров по надувным аварийным трапам. Все 163 человека благополучно покинули борт. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что к моменту прибытия пожарных расчетов огня уже не было. Технические службы аэропорта в настоящее время выясняют причины нештатной ситуации.

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