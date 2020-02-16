Шасси вспыхнуло у Boeing-737 после посадки в аэропорту Дюссельдорфа
Пассажиры были в срочном порядке эвакуированы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Шасси Boeing-737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines вспыхнуло после посадки лайнера в аэропорту Дюссельдорфа, сообщают местные СМИ. Возгорание одной из шин обнаружил сотрудник воздушной гавани на перроне.
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Отмечается, что к моменту прибытия пожарных расчетов огня уже не было. Технические службы аэропорта в настоящее время выясняют причины нештатной ситуации.
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