Момент удара молнии в самолет Aer Lingus над Великобританией попал на видео

Момент удара молнии в самолет авиакомпании Aer Lingus в небе над Великобританией попал на видео. Запись, сделанную камерами наблюдения, опубликовал Daily Mail. Как видно на кадрах, в момент полета авиалайнера шел дождь, небо озарялось яркими вспышками. Одна из таких молний ударила прямо в борт с пассажирами.

Как сообщает издание, воздушное судно направлялось рейсом из Бирмингема в Дублин. Однако в этот момент бушевал ураган «Сиара» — самый мощный за последние семь лет. Из-за ливней были отменены многие рейсы, однако самолет в неблагоприятных метеоусловиях продолжил путь к месту назначения.

По информации местных СМИ, лайнер успешно приземлился в аэропорту Дублина. К счастью, обошлось без жертв. Само воздушное судно повреждений также не получило.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молния попала в толпу празднующих День независимости США 5 июля.