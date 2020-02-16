Последние минуты жизни участницы конкурса по поеданию пирожных сняли на видео

В социальных сетях опубликовано видео, сделанное за пару минут до смерти 23-летней москвички, подавившейся пирожными в столичном баре Killfish. Как видно на кадрах, как в надежде победить конкурсантка положила в рот сразу три порции Choco Pie одновременно, однако спустя короткое время ей стало плохо. Девушка показала жестами, что ей тяжело дышать, и закрыла лицо руками.

Впоследствии, как стало известно 5-tv.ru, она потеряла сознание. К ней подбежали посетители бара и вызвали скорую помощь. Однако когда на место прибыли медики, было уже поздно. Москвичка скончалась. Как стало известно 5-tv.ru, она работала пекарем.

По предварительным данным, незадолго до гибели девушка принимала спиртное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам родителей погибшей девушки, она страдала хроническим заболеванием и ей нельзя было пить.