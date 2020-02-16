Видео: Дети Пугачевой и Галкина впервые встали на горные лыжи

Максим Галкин проводит выходные с детьми на горнолыжном курорте. Юморист опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором Лиза и Гарри в пестрых комбинезонах, очках и шлемах под присмотром инструктора учатся кататься на лыжах по заснеженной трассе.

«Ну что, у нас первые шаги. Гарик с Лизой обучаются поворачивать впервые на склоне, но держатся уверенно. Молодцы!» — комментирует за кадром происходящее Галкин.

Instagram @maxgalkinru

И действительно, в ролике шестилетние близнецы уверенно съезжают с пологой горы — ни одного падения на видео не зафиксировано. Артист также показал окружающие горнолыжную трассу красоты и сам попозировал на фоне живописных скал.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Максим Галкин поделился с подписчиками кадрами непосредственно самого полета на зимний курорт — восторг Гарри от полета в самолете и переживания Лизы по поводу своего красного чемоданчика.