Видео: Дети Пугачевой и Галкина впервые встали на горные лыжи
Юморист выложил в соцсети видео, на котором Лиза и Гарри делают первые шаги на заснеженном склоне.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин проводит выходные с детьми на горнолыжном курорте. Юморист опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором Лиза и Гарри в пестрых комбинезонах, очках и шлемах под присмотром инструктора учатся кататься на лыжах по заснеженной трассе.
«Ну что, у нас первые шаги. Гарик с Лизой обучаются поворачивать впервые на склоне, но держатся уверенно. Молодцы!» — комментирует за кадром происходящее Галкин.
И действительно, в ролике шестилетние близнецы уверенно съезжают с пологой горы — ни одного падения на видео не зафиксировано. Артист также показал окружающие горнолыжную трассу красоты и сам попозировал на фоне живописных скал.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Максим Галкин поделился с подписчиками кадрами непосредственно самого полета на зимний курорт — восторг Гарри от полета в самолете и переживания Лизы по поводу своего красного чемоданчика.
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