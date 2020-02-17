Сбивший человека худрук театра «Лицедеи» покаялся перед людьми

Художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев, устроивший 14 февраля ДТП на Малоохтинском проспекте в Петербурге, принес свои извинения родственникам пострадавшего мужчины.

«Я выскочил из машины, постарался ему помочь, но собравшиеся люди посоветовали не трогать его. „Скорая помощь“ приехала очень быстро и увезла его в больницу. Потом приехала ГИБДД, было зарегистрировано у меня 0,32 примилле, это со мной впервые. Я искренне сожалею о случившемся и хочу сказать родственникам и жене о своем сочувствии и о готовности помочь, посодействовать чем могу», — рассказал Соловьев в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Kremlinprachka.

Состояние 42-летнего водителя, пострадавшего в результате ДТП, продолжает оставаться тяжелым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчине, которого сбил худрук театра «Лицедеи» на своем BMW, ампутировали ногу.