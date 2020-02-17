«Любя. Старясь»: Темникова показала, как дочь поцарапала ей машину

Превратности климата и трудности не пугают четырехлетнюю дочь Елены Темниковой. Саша пришла на помощь звездной маме и решила очистить ее машину от снега. Но благородный порыв ребенка слегка ошарашил певицу. Для устранения нападавших снежинок с капота маленькая помощница выбрала скребок. Красный Fiat Темниковой подвергся суровому испытанию мерзлой пластмассой.

«Выезжаю в студию, записывать альбом. А в сторис дочь качественно царапает мою машину. Любя. Стараясь», — написала в Instagram бывшая участница группы SEREBRO.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Наследница Темниковой могла применить и щетку. Но, очевидно, решила, что средство для расчистки льда эффективнее. С этим хозяйка автомобиля спорить не стала.

«А колеса не надо чистить?» — спросила старательная девочка.

«Нет, дочь», — ответила мама со смешком.

«А я почищу», — поставила родительницу в известность Александра.

Поклонники посмеялись над забавным эпизодом. Ответственность Саши вызвала умиление и поощрение.

«Боже, у тебя доча — лапочка»;

«Ну если любя, тогда можно»;

«Лена, ты прикольная девчонка», — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники поздравляют экс-солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину со свадьбой.