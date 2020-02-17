«Любя. Старясь»: Темникова показала, как дочь поцарапала ей машину
Четырехлетняя «помощница» певицы решила счистить снег с капота скребком.
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Фото, видео: Instagram @lenatemnikovaofficial
Превратности климата и трудности не пугают четырехлетнюю дочь Елены Темниковой. Саша пришла на помощь звездной маме и решила очистить ее машину от снега. Но благородный порыв ребенка слегка ошарашил певицу. Для устранения нападавших снежинок с капота маленькая помощница выбрала скребок. Красный Fiat Темниковой подвергся суровому испытанию мерзлой пластмассой.
«Выезжаю в студию, записывать альбом. А в сторис дочь качественно царапает мою машину. Любя. Стараясь», — написала в Instagram бывшая участница группы SEREBRO.
Наследница Темниковой могла применить и щетку. Но, очевидно, решила, что средство для расчистки льда эффективнее. С этим хозяйка автомобиля спорить не стала.
«А колеса не надо чистить?» — спросила старательная девочка.
«Нет, дочь», — ответила мама со смешком.
«А я почищу», — поставила родительницу в известность Александра.
Поклонники посмеялись над забавным эпизодом. Ответственность Саши вызвала умиление и поощрение.
«Боже, у тебя доча — лапочка»;
«Ну если любя, тогда можно»;
«Лена, ты прикольная девчонка», — ответили фанаты.
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