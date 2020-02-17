Праздник выпускников «Алые паруса-2019» получил награды престижной премии BEMA

Праздник выпускников «Алые паруса-2019» получил награду профессиональной премии в области событийного маркетинга и коммуникаций Best experience marketing awards. Грандиозное шоу стало обладателем серебра в номинации «Лучшее культурное событие». Все проекты претендовали на призовые места в 26 номинациях.

Торжественная церемония награждения победителей премии прошла в Москве в рамках Международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций.

«Best experience marketing awards» — ежегодная профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Она присуждается лучшим проектам, которые прошли открытую защиту и live-презентацию, а также оценку экспертного совета. Участники премии — event и коммуникационные агентства, крупнейшие организаторы уникальных мероприятий и праздников как на территории России, так и в странах СНГ. Самые лучшие новинки и ноу-хау решения, мировые тренды и их перспективы, лайф-хаки организации корпоративных мероприятий от ведущих участников индустрии событийного маркетинга были собраны на одной творческой площадке.

Выявление ключевых тенденций и наиболее прогрессивных и качественных практик в области событийного маркетинга, повышение качественного уровня индустрии и поощрение ее выдающихся участников — одна из основных задач Премии.

Грандиозный праздник выпускников «Алые паруса» был возрожден 15 лет назад по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. С 2013 года Пятый — бессменный организатор самого масштабного и красочного события лета в России. Значимым событием «Алых парусов-2019» стало появление корабля c символичным названием «Россия». Проход двухмачтового брига по акватории Невы сопровождал фейерверк, который длился 21 минуту 42 секунды.

Напомним, ровно год назад экспертное жюри премии признало праздник выпускников «Алые паруса» лучшим музыкальным событием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два проекта Пятого канала вошли в шорт-лист престижной премии BEMA.