В сети не верят в искренность покаяния худрука «Лицедея»

Актер и художественный руководитель петербургского театра «Лицедеи» Виктор Соловьев выступил с видеообращением. Признал, что сел за руль нетрезвым и попросил прощения у сбитого им человека. Публичные извинения в интернете вызвали у пользователей противоречивые чувства. Люди сомневаются — то ли это искреннее раскаяние, то ли видеоролик был записан под давлением общественности или совету адвоката.

Пострадавший вряд ли слышал слова раскаяния, сейчас он в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Медики не дают никаких прогнозов. Под вопросом и дальнейшая судьба звезды сериалов и клоуна Соловьева, пока он под подпиской о невыезде.

В своих интервью Виктор Соловьев всегда призывал соблюдать правила и жестко наказывать нарушителей. Теперь ему самому придется ответить за пьяную поездку, в результате которой он искалечил случайного человека и навсегда изменил жизнь его семьи.

Последняя информация — в сюжете Елены Норкунайте.

Ранее5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с места ДТП с участием Виктора Соловьева и свидетельства очевидцев.