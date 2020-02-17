Киев выразил Москве протест из-за задержания украинских браконьеров в Азовском море

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах РФ и выразил протест в связи с задержанием российскими пограничниками четверых украинцев за незаконный вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщается на странице внешнеполитического ведомства Незалежной в Facebook.

Киевские власти потребовали «безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания» и «освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь».

15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали в Азовском море браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту, они пытались скрыться. При осмотре судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть. Кроме того, у задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право вылова водных биоресурсов.

Граждане Украины были признаны виновными в совершении административного правонарушения по статье о «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов ФСБ в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей». Им назначен административный арест на десять суток.

Кроме того, по факту незаконной ловли рыбы в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по статье о «нарушении правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Ранее ФСБ распространила видео допроса рыбаков.