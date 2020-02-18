«Аэрофлот» частично отменяет рейсы в Китай
На фоне вспышки коронавируса число желающих посетить народную республику снижается.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michal Kamaryt, Leonid Faerberg, Artur Widak, STEPHEN SHAVER via www.imago-ima
Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении числа полетов в КНР. Как отмечается на сайте перевозчика, такое решение принято из-за снижения спроса у пассажиров на фоне вспышки коронавируса в народной республике.
Изменения коснулись двух ежедневных рейсов: «Москва — Пекин» и «Москва — Шанхай».
Кроме того, самолеты «Аэрофлота» будут реже летать по маршрутам «Москва — Гуанчжоу» и «Москва — Гонконг».
14 февраля Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем. На данный момент на регулярной основе в КНР из Москвы летают только «Аэрофлот», а также Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines.
Ранее вице-премьер России, которая возглавила штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Татьяна Голикова заявила об отсутствии оснований для полного прекращения авиасообщения с КНР, напоминает RT.
По состоянию на 17 февраля число жертв COVID-2019 на территории Китая достигло 1 770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 548.
В России, между тем, готовы ужесточить ответственность за нарушение карантина. С соответствующим заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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