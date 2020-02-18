«Аэрофлот» частично отменяет рейсы в Китай

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении числа полетов в КНР. Как отмечается на сайте перевозчика, такое решение принято из-за снижения спроса у пассажиров на фоне вспышки коронавируса в народной республике.

Изменения коснулись двух ежедневных рейсов: «Москва — Пекин» и «Москва — Шанхай».

Кроме того, самолеты «Аэрофлота» будут реже летать по маршрутам «Москва — Гуанчжоу» и «Москва — Гонконг».

14 февраля Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем. На данный момент на регулярной основе в КНР из Москвы летают только «Аэрофлот», а также Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines.

Ранее вице-премьер России, которая возглавила штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Татьяна Голикова заявила об отсутствии оснований для полного прекращения авиасообщения с КНР, напоминает RT.

По состоянию на 17 февраля число жертв COVID-2019 на территории Китая достигло 1 770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 548.

В России, между тем, готовы ужесточить ответственность за нарушение карантина. С соответствующим заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.