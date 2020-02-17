Роспотребнадзор хочет ужесточить ответственность за нарушение карантина

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила о том, что ведомство готово предложить меры по ужесточению ответственности за нарушение карантинного режима.

«Мир меняется, и законодательными инициативами, по итогам того, что происходит сегодня, по глубокому и взвешенному подходу, по результатам оценки, мы готовы будем предложить вам изменения — о которых сказал Владимир Вольфович (Прим.ред. — Жириновский) — по усилению ответственности, по усилению режимов карантинных и так далее», — цитирует Попову Интерфакс.

Соответствующее заявление руководитель Роспотребнадзора сделала после того, как из Клинической инфекционной больницы имени Боткина из-под карантина по коронавирусу сбежали сразу несколько пациентов. Сначала стены лечебного учреждения самовольно покинула Алла Ильина, а после ее примеру последовали еще три человека. Двоих из них медики уговорили вернуться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд постановил принудительно поместить по меднаблюдение сбежавшую из больницы петербурженку.