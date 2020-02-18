Женщины весьма любопытные и дотошные существа, и эти их качества весьма оправданы. Ведь каждой хочется построить отношения с успешным, честным, справедливым и порядочным мужчиной. А для этого порой приходится задавать избраннику неудобные вопросы. Вот только от подобных «допросов с пристрастием» у молодых людей сводит зубы.

Лучше «выведывать» нужную вам информацию в неформальной обстановке, так, чтобы бойфренд сам всей душой захотел «выложить вам все карты», пишет Femmie.

Личная история

Наверняка вашему избраннику захочется узнать о вас больше, как и вам о нем. Вот только не устраивайте диалога в стиле «собеседования»: родилась тогда-то и там-то; мать — бухгалтер, отец — электрик и тому подобное. Лучше поделиться какой-то личной забавной историей.

Идеальным будет, если вы расскажите, как попали в супер-неловкую ситуации. Тогда мужчина посмеется и одновременно с этим проникнется к вам. В ответ ему захочется «выложить» нечто подобное и сокровенное. Такое, в чем раньше он никому не признавался.

Воспоминания о его молодости

Все любят вспоминать школьные и студенческие годы; первую любовь, приключения и веселые вечеринки; хобби и увлечения, на которые в молодости было больше времени.

Конечно, по началу мужчина будет рассказывать лишь о невинных предметах: шалостях на парах, гулянках во дворе с мальчишками, поездках на море… Главное, терпение. Пройдет немного времени, и мужчина во всем «сознается». Имеющий уши, да услышит.

Его успехи в карьере

Иногда мужчина настолько устает на работе, что трудовая деятельность — это последнее, о чем им захочется говорить на свидании. Однако, если мужчина расположен побеседовать с вами о своей карьере — проявляйте искреннюю заинтересованность.

Вот тут нужно быть максимально внимательной. Например, если молодой человек часто меняет место работы, можно сделать вывод — у него не очень-то уживчивый характер. Если мужчина дурно отзывается обо всех своих коллегах — это тоже «звоночек».

Обсуждение любимого фильма

Если вы вместе посмотрели какую-то кинокартину обязательно поинтересуетесь у мужчины: какие герои ему понравились больше; как он относится к ситуации, в целом; как бы он поступил на месте главного персонажа? Задавайте вопросы, будьте заинтересованной.

Фильмы, книги, любимые музыканты, видеоигры… Все это может стать настоящей сокровищницей, которая поможет лучше узнать избранника. Обращайте внимание на то, каким образом он отзывается о тех или иных предметах. Только не будьте навязчивым «следователем», превратитесь на некоторое время в легкую феечку-болтушку, которой все-все-все на свете интересно.

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