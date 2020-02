Еще один гражданин РФ заразился коронавирусом на борту круизного лайнера в Японии Сегодня, 16:07 | Нюра Незванова Происшествия 88 88

Ранее появилась информация о женщине — первой россиянке, у которой диагностировали это заболевание.

Фото: Facebook / The Embassy of the Russian Federation to Japan

Еще у одного гражданина России на борту круизного лайнера Diamond Princess выявили китайский коронавирус. Об этом сообщило посольство РФ в Японии в Facebook. В данный момент мужчина находится в специализированном медучреждении в префектуре Аити. Его супруга также госпитализирована, у нее было подозрение на заболевание, но оно не подтвердилось. Россиянин чувствует себя нормально, отмечает российская дипмиссия. По последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три — с летальным исходом. Ранее 5-tv.ru передавал, что у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заканчивается срок карантина.

Читайте также