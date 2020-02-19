Россия продолжит использовать контакты с Турцией для урегулирования ситуации в Идлибе

Россия продолжит использовать контакты с турецкой стороной, чтобы не допустить усугубления конфликта в сирийском Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о неудовлетворенности переговорами по Идлибу с Россией.

«К сожалению, до сих пор ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как мы этого хотели», — цитирует турецкого лидера «Интерфакс».

Дмитрий Песков заявил, что Россия была удовлетворена «теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение».

«И мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Однако Дмитрий Песков отметил, что переговоры с Турцией будут продолжаться.

«Мы намерены дальше использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами, с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться дальше по пути дальнейшего нагнетания», — заявил представитель российского лидера.

Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе осенью 2018 года.

12 февраля 2019-го президент Турции обвинил российскую армию и силы режима сирийского лидера Башара Асада в нападениях на гражданское население в Идлибе, пишут «Известия». В Москве заявили, что все военные удары в Сирии направлены на нейтрализацию террористов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Бджарезе заработал первый из шести запланированных пунктов пропуска беженцев из Идлиба.