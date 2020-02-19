В Бджарезе заработал первый из шести запланированных пунктов пропуска беженцев из Идлиба

В Сирии началась эвакуация мирного населения из подконтрольных террористам районов. Правительственным войскам при поддержке ВКС России удалось организовать в зоне деэскалации в провинции Идлиб еще один гуманитарный коридор. Только за сутки через него смогли выйти около 200 беженцев, в основном это женщины и дети.

Местечко с труднопроизносимым названием Бджарез сегодня во всех новостных лентах Сирии. Ведь именно здесь открылся один из шести запланированных пунктов пропуска беженцев, и именно он ближе всех к Идлибу — самой проблемной точке страны.

Прямо на пункте пропуска люди смогли получить первую медицинскую помощь. За спецоперацией следит Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийской Ракке грозит экологическая катастрофа.