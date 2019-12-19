Путин призвал разобраться в разнице между зарплатами главрачей и рядовых сотрудников

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым разобраться в сложившейся разнице в зарплатах рядовых сотрудников медучреждений и главных врачей. Глава государства назвал это «несправедливой дифференциацией».

«Эту проблему необходимо решить», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что уровень зарплат в медицине выше, чем в других социальных сферах, но эти цифры усредненные.

Путин рассчитывает, что в ближайшее время россияне почувствуют изменения к лучшему в первичном звене здравоохранения.

«Дополнительно 550 миллиардов рублей к текущим расходам выделят на нужды первичного звена здравоохранения», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин обсудил с общественниками доступность и качество медицины в регионах.