На Пятом канале акция «День добрых дел» для Тани Крусевой

На Пятом канале — «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги точка орг» мы собираем деньги для маленькой Тани из Хабаровска. Малышке еще нет даже года, но за каждый прожитый день ей приходится бороться. У девочки — врожденный поликистоз почек.

Спасти ребенка может только трансплантация — операция бесплатная, ее проведут столичные врачи. Но чтобы донорская почка прижилась, требуется очень дорогой препарат — без нашей помощи родители девочки не справятся.

Роман Ишмухаметов навестил Таню.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Артему Несину.