На Пятом канале акция «День добрых дел» для Тани Крусевой
Малышке еще нет даже года, но за каждый прожитый день ей приходится бороться. У девочки — врожденный поликистоз почек.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале — «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Помоги точка орг» мы собираем деньги для маленькой Тани из Хабаровска. Малышке еще нет даже года, но за каждый прожитый день ей приходится бороться. У девочки — врожденный поликистоз почек.
Спасти ребенка может только трансплантация — операция бесплатная, ее проведут столичные врачи. Но чтобы донорская почка прижилась, требуется очень дорогой препарат — без нашей помощи родители девочки не справятся.
Роман Ишмухаметов навестил Таню.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Артему Несину.
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