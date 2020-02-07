Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Артема Несина

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стал четырехлетний Артем. У ребенка редкое генетическое отклонение — хрустальная болезнь.

Из-за слишком хрупких костей Артем не может ходить. Операция по замене суставов и последующее лечение стоят больше двух миллионов рублей. Для семьи — это неподъемная сумма.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Хрупкие люди» 5 миллионов 803 тысячи 849 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах акции «День добрых дел» для Маши Филимоновой.