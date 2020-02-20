Владимир Путин поставил задачи ФСБ России

Обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в ближайшее время в России. И, прежде всего, юбилея Победы 9 мая. Такое поручение ФСБ дал Владимир Путин. Президент выступил на коллегии ведомства.

Также среди приоритетных задач в работе спецслужб президент назвал антикоррупционную защиту нацпроектов.

«Мы концентрируем огромные ресурсы для достижения целей национального развития, и это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень многое здесь зависит. Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но, при этом, не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур», — заявил Владимир Путин.

ФСБ оперативно и профессионально нейтрализует серьезные угрозы для страны, — отметил президент. Так, число преступлений террористической направленности снижается. За прошлый год спецслужбам удалось предотвратить 34 теракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила 34 теракта в 2019 году.