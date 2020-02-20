Подземный город террористов обнаружили в Сирии
К северу от Алеппо в скалах был вырублен настоящий инженерный комплекс с подземной ремонтной базой для бронетехники, заводом боеприпасов, госпиталем и казармами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammad; 5-tv.ru
Подземные склады и штабы террористов обнаружены к северу от Алеппо в районе, который недавно освободили от боевиков. Находка действительно впечатляет. Коридоры копали специальной техникой, напоминающей ту, что в мирных странах используют для строительства метрополитена.
Корреспондент Станислав Григорьев увидел все своими глазами. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии.
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