Подземный город террористов обнаружили в Сирии

Подземные склады и штабы террористов обнаружены к северу от Алеппо в районе, который недавно освободили от боевиков. Находка действительно впечатляет. Коридоры копали специальной техникой, напоминающей ту, что в мирных странах используют для строительства метрополитена.

Корреспондент Станислав Григорьев увидел все своими глазами. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии.