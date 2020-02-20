Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии
Протурецкие боевики при поддержке артиллерии турецких вооруженных сил прорвали оборону армии Сирии в районе Кминаса и Найраба.
Фото: www.globallookpress.com / Anas Alkharboutli,
Турция использовала артиллерию, чтобы помочь боевикам прорвать оборону армии Сирии. Об этом говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Террористические бандформирования совершили несколько массированных атак на подразделения Сирийской Арабской Армии 20 февраля. Для нападения в направлении Кминаса и Найраба они использовали большое количество бронетанковой техники. При поддержке турецкой артиллерии им удалось прорвать оборону сирийских военнослужащих.
«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки», — сообщили в ЦПВС.
С помощью самолетов ВКС РФ были уничтожены один танк, шесть бронемашин и пять пикапов боевиков. На технике были установлены крупнокалиберные вооружения. Турция прекратила артиллерийскую поддержку боевиков, когда российские коллеги сообщили им, что знают о ведении огня с турецких позиций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийские ПВО отразили атаку в районе города Джебла.
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