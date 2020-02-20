Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

Турция использовала артиллерию, чтобы помочь боевикам прорвать оборону армии Сирии. Об этом говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Террористические бандформирования совершили несколько массированных атак на подразделения Сирийской Арабской Армии 20 февраля. Для нападения в направлении Кминаса и Найраба они использовали большое количество бронетанковой техники. При поддержке турецкой артиллерии им удалось прорвать оборону сирийских военнослужащих.

«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки», — сообщили в ЦПВС.

С помощью самолетов ВКС РФ были уничтожены один танк, шесть бронемашин и пять пикапов боевиков. На технике были установлены крупнокалиберные вооружения. Турция прекратила артиллерийскую поддержку боевиков, когда российские коллеги сообщили им, что знают о ведении огня с турецких позиций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийские ПВО отразили атаку в районе города Джебла.