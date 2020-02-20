Сирийские ПВО отразили атаку в районе города Джебла

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Боевики обстреливали объекты в непосредственной близости от авиабазы Хмеймим, где базируются ВКС России.

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Джебла, расположенного на средиземноморском побережье страны. Рядом располагается авиабаза Хмеймим, где базируются российские ВКС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Этот район Сирии часто обстреливается боевиками. С начала года авиабаза трижды подвергалась атакам беспилотников, выпущенных с территорий, подконтрольных террористам. Все они были успешно отражены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Панцирь-С» уничтожили атаковавшие базу Хмеймим дроны.

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