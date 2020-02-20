Сирийские ПВО отразили атаку в районе города Джебла
Боевики обстреливали объекты в непосредственной близости от авиабазы Хмеймим, где базируются ВКС России.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru
Системы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Джебла, расположенного на средиземноморском побережье страны. Рядом располагается авиабаза Хмеймим, где базируются российские ВКС.
По предварительным данным, пострадавших нет. Этот район Сирии часто обстреливается боевиками. С начала года авиабаза трижды подвергалась атакам беспилотников, выпущенных с территорий, подконтрольных террористам. Все они были успешно отражены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Панцирь-С» уничтожили атаковавшие базу Хмеймим дроны.
Нашли ошибку?