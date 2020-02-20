Турция обвинила Сирию в воздушном ударе по своим позициям после схватки в Идлибе

Военно-воздушные силы Сирии нанесли удар по позициям военнослужащих Турции в Идлибе. Такое заявление сделал представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Наши военные, которые находятся в Идлибе для обеспечения мира и проведения гуманитарной деятельности, подверглись атаке со стороны режима (президента Сирии Башара Асада — Прим. ред.), в результате чего погибли двое наших военных и пятеро солдат получили ранения», — написал Алтун на своей странице в Twitter.

С аналогичным заявлением о потерях немногим ранее выступили в Минобороны Турции. При этом в ведомстве не стали комментировать, наносили ли они артиллерийские удары по позициям сирийских военных в Идлибе.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на Минобороны РФ, что 20 февраля Турция применила артиллерию для поддержки наступления террористов в Идлибе. В итоге протурецким боевикам удалось прорвать оборону сирийской армии. Чтобы они не проникли вглубь сирийской территории, удары по напавшим нанесли самолеты ВКС России.