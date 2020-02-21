Лидеры стран ЕС призвали немедленно прекратить военные действия в Идлибе

Евросоюз призывает стороны конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия в провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении лидеров ЕС, которые сегодня проведут внеочередное заседание в Брюсселе. В документе подчеркивается необходимость строго выполнять обязательства в рамках договоренностей достигнутых в Сочи в сентябре 2018 года.

Накануне, на севере Сирийской республики террористы предприняли несколько массированных атак на позиции правительственных войск. При этом, поддержку им уже не в первый раз оказывала турецкая артиллерия, и это позволило боевикам прорвать оборону республиканской армии.

Про просьбе сирийского командования самолеты ВКС России нанесли удар по наступающим бандформированиям. Это дало возможность сирийским войскам отбить все атаки.

«По линии деконфликтации до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии. После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен», — заявил представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), генерал-майор Сергей Жмурин.

Россия в очередной раз призвала Турцию во избежание инцидентов прекратить поддерживать действия террористов и не передавать им вооружение.