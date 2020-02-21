Сирийская армия отбила фармацевтический завод под Алеппо
В ближайшее время здесь планируют запустить производство на полную мощность.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Schmitz; 5-tv.ru
Под Алеппо правительственные войска выиграли битву за жизненно важный объект. Крупнейший в стране фармацевтический завод окончательно перешел под контроль сирийской армии.
Предприятие не прекращало выпуск медикаментов даже под обстрелами, лекарства были нужны всем, в том числе и самим боевикам. Это и спасло завод от уничтожения. Сейчас здесь планируют как можно быстрее запустить производство на полную мощность.
Станислав Григорьев передает из Сирии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после того как террористы предприняли несколько массированных атак на позиции правительственных войск в сирийском Идлибе, лидеры стран ЕС призвали немедленно прекратить военные действия.
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