Сирийская армия отбила фармацевтический завод под Алеппо

Под Алеппо правительственные войска выиграли битву за жизненно важный объект. Крупнейший в стране фармацевтический завод окончательно перешел под контроль сирийской армии.

Предприятие не прекращало выпуск медикаментов даже под обстрелами, лекарства были нужны всем, в том числе и самим боевикам. Это и спасло завод от уничтожения. Сейчас здесь планируют как можно быстрее запустить производство на полную мощность.

Станислав Григорьев передает из Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после того как террористы предприняли несколько массированных атак на позиции правительственных войск в сирийском Идлибе, лидеры стран ЕС призвали немедленно прекратить военные действия.