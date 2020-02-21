Путин объяснил, кому выгодно «растаскивание» России и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что объединение России и Украины невыгодно для целого ряда стран, поскольку влечет за собой создание глобального конкурента на международной арене.

«Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — подчеркнул российский лидер в рамках интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава РФ убежден, что те, кто «добрался до власти» на Украине, при этом преследовали личные интересы.

«А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно сделать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат», — отметил президент.

Поясняя свою точку зрения, Путин добавил, что в связи со стремлением «служить» иностранным государствам, на Украине и возникает русофобия.

«Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача», — заключил глава РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин напомнил об общности корней России и Украины. Он отметил, что страны связывает история и язык.