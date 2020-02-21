«Огненное» видео аварийной посадки самолета во Флориде появилось в сети
Горящий бизнес-джет приземлился в аэропорту, после чего к нему подоспели пожарные машины.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wolfgang Minich; Facebook / Yelvington Jet Aviation
«Огненное» видео аварийной посадки самолета во Флориде набирает просмотры в социальных сетях. Роликом поделились представители компании Yelvington Jet Aviation.
Очевидны запечатлели момент экстренного приземления горящего бизнес-джета Cessna Citation Mustang. Частное воздушное судно для пятерых пассажиров село на посадочную полосу, не выпустив шасси. При соприкосновении с землей самолет тут же начал гореть. Вскоре после его остановки к месту ЧП стянулись несколько пожарных машин.
Спасатели потушили пламя с нескольких попыток. О состоянии членов экипажа и пассажиров пока не сообщается. Причины посадки с убранными шасси устанавливает полиция.
Ранее 5-tv.ru писал, что появилось видео момента жесткой посадки самолета АН-2 в Магадане.
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