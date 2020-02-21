«Никто не хочет от него денег»: Разин рассказал о сложных отношениях с Шатуновым
Продюсер уверяет, что певец многократно его оболгал, но пытается сохранить с ним дружеские отношения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Evguenii Matveev,Viktor Chernov; Instagram @razin_andrei_lm; Известия / Дмитрий Коротаев
Подробности непростых отношений с Юрием Шатуновым рассказал Андрей Разин. В интервью телеканалу 78.ru продюсер напомнил, что окончательный разлад между ними произошел после того, как новый директор артиста решил не заключать договор на исполнение песен «Ласкового мая» с их нынешним правообладателем — ООО «Честная музыка».
«Это большие риски и для самого Юры, и для организаторов. Моя задача — предупредить моего солиста, сказать, что никто не хочет от него никаких денег. Все хотят, чтобы он соблюдал законодательство», — сказал бизнесмен.
По его словам, штрафные санкции за исполнение Шатуновым песен без разрешения правообладателя за один лишь месяц могут составить до 200 миллионов рублей. А когда живущий ныне в Германии певец захочет вернуться домой после турне, ему могут запретить выезд из России до момента погашения штрафов.
Сам же Разин подчеркивает, что никогда не запрещал подопечному петь и прежде с ним не судился. На иск он решился лишь после заявления Шатунова в программе Андрея Малахова о том, что продюсер исполняет песни «Ласкового мая» под фонограммы с голосом Юрия.
«Разин никогда не курил, в отличие от Юры Шатунова. У меня голос, как был, так и остается. Манера исполнения у меня такая же, как и была в „Ласковом мае“ у Юры Шатунова. Просто у него сейчас очень грубо звучит голос, и он решил такую фишку сделать, чтобы максимально нанести мне ущерб, и это все с подачи Малахова и Кудряшова (Аркадий Кудряшов — директор Юрия Шатунова — Прим. ред.)», — заявил бизнесмен.
Продюсер отметил, что несмотря на скандалы, по-прежнему считает певца близким человеком, а поведение Юрия его обижает.
«Приезжаешь в детский дом, забираешь ребенка, переводишь его из Оренбурга в один из лучших московских интернатов, прописываешь, даешь ему образование, возможность хорошо заработать. А потом он вырастает и говорит, что, оказывается, в 13 лет он сам приехал в Москву, сам перевелся в интернат, вышел на сцену, спел, завоевал Олимпийский, а продюсер никакого участия в его жизни не принимал. Но я на него не злюсь, я понимаю, что им манипулируют в силу его неграмотности и ограниченности», — заключил Разин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Разин высказался о судебных претензиях Юры Шатунова.
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