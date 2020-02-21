Петербурженку, ранее сбежавшую из-под карантина по коронавирусу, выписали из больницы

В Петербурге из больницы выписали Аллу Ильину, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу. По результатам последних исследований, диагноз у Ильиной не подтвердился.

В больницу имени Боткина девушка попала из-за жалоб на плохое самочувствие после поездки в Китай. Ее оставили на обследование. Но надолго в клинике пациентка не задержалась и сбежала. По решению суда ее поместили под принудительное меднаблюдение. Алла Ильина рассказала, что намерена теперь обратиться в суд.

«На свободу с чистой совестью. Я очень рада, что меня выпустили. И да, я считаю, что мои права были нарушены. Я буду их отстаивать в апелляционном суде, потому что даже уголовникам, когда им выносят приговор, есть четкие сроки до какого момента человек должен сидеть. В моем случае в приговоре этого не было», – сказала Алла Ильина.

В Боткинской больнице на карантине сейчас находится еще одна беглянка – Анна Рыбакова. Она вернулась в клинику накануне. В изоляции, по решению суда, Рыбакова пробудет до 24 февраля, пока не подтвердится отрицательный анализ на коронавирус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавшую из больницы петербурженку собираются выписать из стационара.