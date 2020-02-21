Сбежавшую из больницы петербурженку собираются выписать из стационара

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах анализов сбежавшей из-под карантина по коронавирусу петербурженки Аллы Ильиной. Девушку выпишут 21 февраля.

«Получены результаты лабораторного исследования материалов пациентки на наличие нового коронавируса 2019-nCoV. Результат отрицательный. Выписка гражданки из инфекционного стационара запланирована на 21.02.2020 года», — сообщили в ведомстве.

Алла Ильина попала в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина из-за жалоб на плохое самочувствие после поездки в Китай. Надолго девушка в клинике не задержалась и убежала оттуда.

После побега пациентки из медучреждения суд постановил поместить «беглянку» под принудительное меднаблюдение.

Изначально адвокат Аллы Ильиной утверждал, что девушку не было смысла удерживать в лечебном учреждении, поскольку она здорова и не представляет опасности для общества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд постановил принудительно поместить под меднаблюдение сбежавшую из больницы петербурженку.