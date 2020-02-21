Песков рассказал, о чем Путин и Лукашенко говорили в ходе телефонного разговора

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 37

Представитель Кремля отметил, что у президента РФ и главы Белоруссии есть много тем, которые требуют обсуждения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие темы затронули Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора. По словам представителя Кремля, лидеры двух государств обсудили поставки нефти, а также затронули финансовые вопросы.

Песков отметил, что двусторонние отношения Москвы и Минска развиваются достаточно интенсивно, поэтому у Путина и Лукашенко существует много аспектов, которые необходимо обговорить.

«Вы знаете, что утром он поговорил с Александром Григорьевичем Лукашенко. Обсудили опять дела нефтяные, финансовые, другие вопросы двусторонних отношений, которые весьма интенсивно развиваются по самым разным направлениям. <…> В целом настолько объемные отношения между двумя странами, что поводов для разговора между двумя президентами всегда много», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ходе телефонного разговора Путин сделал Лукашенко «неожиданное предложение». Российский лидер выразил готовность Москвы компенсировать Минску порядка 300 миллионов долларов выпадающих из-за налогового маневра доходов от экспортных пошлин за счет премии нефтяных компаний.

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