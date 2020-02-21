Два десятка китайцев сбежали от врачей скорой помощи в центре Москвы

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Василий Заика
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Инцидент произошел днем 20 февраля у входа на станцию метро «Новослободская».

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае

Двадцать три гражданина Китая сбежали от врачей скорой помощи в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 20 февраля у входа на станцию метро «Новослободская».

Гостей российской столицы остановили для проверки документов. На руках у жителей Китая были свидетельства, согласно которым, по прилету в Москву они должны были находиться на двухнедельном карантине в гостинице на Коптевском шоссе.

На место были вызваны полиция и скорая помощь. Как только граждане Китая увидели карету медиков, они тут же убежали в экскурсионный автобус и уехали. Подробности произошедшего выясняются.

Подтвержденное количество зараженных коронавирусом в Китае превысило 75,4 тысячи, 2 236 человек скончались. За прошедшие сутки было зафиксировано 889 новых случаев заболевания новым внеклеточным агентом.

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