Два десятка китайцев сбежали от врачей скорой помощи в центре Москвы

Двадцать три гражданина Китая сбежали от врачей скорой помощи в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 20 февраля у входа на станцию метро «Новослободская».

Гостей российской столицы остановили для проверки документов. На руках у жителей Китая были свидетельства, согласно которым, по прилету в Москву они должны были находиться на двухнедельном карантине в гостинице на Коптевском шоссе.

На место были вызваны полиция и скорая помощь. Как только граждане Китая увидели карету медиков, они тут же убежали в экскурсионный автобус и уехали. Подробности произошедшего выясняются.

Подтвержденное количество зараженных коронавирусом в Китае превысило 75,4 тысячи, 2 236 человек скончались. За прошедшие сутки было зафиксировано 889 новых случаев заболевания новым внеклеточным агентом.