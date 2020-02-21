Мать и отчим мальчика, которого ставили коленями на гречку, поедут в колонию

Суд в Омске огласил приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который избивал малолетнего сына своей сожительницы и ставил коленями на гречневую крупу, а также 27-летней матери ребенка, закрывавшей на это глаза.

Мужчина получил 4,5 года, а женщина 1,5 года исправительной колонии общего режима.

Как было установлено, житель Омска в наказание заставлял восьмилетнего пасынка стоять на гречке по девять часов и подвергал ребенка истязаниям за малейшую провинность, а мать мальчика никак этому не препятствовала.

После очередной пытки ребенок не выдержал и рассказал обо всем соседу по даче. Мужчина тут же сообщил о происходящем в правоохранительные органы. Пострадавший ребенок был госпитализирован. Мальчику провели операцию по удалению вросших в кожу на коленях зерен гречки.