Кириенко: объем господдержки НКО достиг 12 миллиардов рублей в год

Фонд президентских грантов подвел итоги независимой экспертизы проектов конкурса на развитие гражданского общества в 2020 году. Как рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, в России растет уровень некоммерческих организаций (НКО), и повышается качество их гражданских проектов.

«Число поддержанных проектов должно вырасти примерно до шести тысяч, а общая сумма грантов — до 12 миллиардов рублей за год с февраля по февраль. В общем, объем государственной поддержки НКО просто беспрецедентный, такого не было», — подчеркнул он.

По количеству проектов-победителей и сумме грантов первое место получило направление «Сохранение исторической памяти».

«В первую очередь, это связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса, поддержано 314 проектов, приуроченных к этой памятной дате, на общую сумму 763 миллиона рублей. С учетом проектов, поддержанных в прошлом году, будет реализовано 469 проектов, посвященных Победе, а общая сумма поддержки составляет более одного миллиарда рублей», — уточнил Кириенко.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как подавать заявку на конкурс президентских грантов.