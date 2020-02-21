Петербуржец, попросивший эвакуаторщика закопать бочку с телом матери, попал в больницу

Мужчине, которого подозревают в жестоком убийстве собственной матери, понадобилась помощь медиков. Его забрали в больницу прямо перед заседанием об избрании меры пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее Алексею Толчилину удалось сбежать из кабинета следователя, но в этот же день правоохранители задержали подозреваемого в квартире его приятельницы. Предполагалось, что решение о заключении под стражу мужчины будет принято 21 февраля, однако этому помешало плохое самочувствие Толчилина.

Тело матери подозреваемого было обнаружено 18 февраля в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти. По версии следствия, мужчина попросил эвакуаторщика закопать бочку с телом покойной, и позже был задержан по подозрению в ее убийстве.