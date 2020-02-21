Кирилл Нагиев поделился стильным фото и пожаловался на амплуа «тупого красавчика

Кирилл Нагиев поделился на своей странице в Instagram стильным черно-белым фото, сделанным для иллюстрации его интервью в русской версии старейшего мужского журнала GQ. На снимке 30-летний сын Дмитрия Нагиева и Алисы Шер предстал в брутальном образе с суровым взглядом и небрежной щетиной.

«Поговорили о кино, минимализме и ароматах», — анонсировал поклонникам свое интервью Нагиев-младший.

На страницах издания актер, среди прочего, рассуждает о том, как должны выглядеть современные мужчины. Он пожаловался, что на кастингах режиссеры часто определяют его в разряд красавчиков и из-за этого не могут разглядеть его настоящий актерский потенциал.

«В кино, чтобы не затянуло в амплуа тупого красавчика, я бы выбирал роли странных, неоднозначных, характерных персонажей. Злодеев, например. Был бы рад таким предложениям», — признался Кирилл Нагиев.

Он также поделился наблюдениями, что в начале 2000-х годов мужчины в Москве выглядели как «изящные газели», но потом превратились в «холеных медведей». Однако и это, по словам артиста, уже ушло в прошлое и теперь в моде естественность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кирилл Нагиев сразил поклонников фотографией в образе католического священника.