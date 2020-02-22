Улыбался: подробности первого убийства, совершенного 15-летним подростком из Мурманской области

На счету 15-летнего подростка, подозреваемого в покушении на жизнь 11-летнего мальчика, уже есть одно убийство. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала, в 2017 году подросток столкнул с дамбы в реку мальчика 2009 года рождения. Злоумышленник смотрел, как ребенок тонет. В преступлении малолетний признался инспектору подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) незадолго до наступления своего 14-летия.

Сообщается, что во время дачи показаний об убийстве подросток улыбался. Его поместили в психиатрическую больницу на 30 дней.

Позже, по неподтвержденной информации, произошел ряд случаев избиения детей, после которых подростка хотели отправить повторно в медучреждение. Однако суд посчитал, что можно обойтись без подобной меры. Известно, что несовершеннолетний страдает астмой.

Ранее правоохранительные органы возбудили в отношении подростка уголовное дело. Он подозревается в покушении на убийство школьника. Сообщается, что злоумышленник избил и пытался задушить потерпевшего. После чего решив, что 11-летний мальчик погиб, закопал его в снег.

Потерпевшего нашли взрослые. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Подросток задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток пытался убить 11-летнего ребенка в Мурманской области.