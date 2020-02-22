Вице-президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Николай Кучев прокомментировал обыски в гостиничных номерах российских биатлонистов в Италии.

«Мое личное мнение — это просто провокация очередная против нашего биатлона. Больше ничего не могу сказать. Мой совет не уместен даже. Какой может быть совет, если там находится элита нашей сборной! Я думаю, что они правильно отреагируют, все же соберутся и достойно выступят. Вот и вся реакция», — сказал Кучев.

Правоохранители мотивировали обыски двумя причинами. Первая — подозрение в отношении Александр Логинов в повторном употреблении допинга. Вторая — аккредитация личного тренера спортсмена Александра Касперовича якобы была оформлена на другое лицо. С подобными жалобами в полицию обратились из Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый вице-президент СБР рассказал об обысках в номерах биатлонистов в Италии.