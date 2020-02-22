«Там элита нашей сборной!» — в Федерации биатлона Петербурга отреагировали на обыски у Логинова
Александра Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил, а его тренера — в подлоге аккредитации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Joel Marklund; 5-tv.ru
Вице-президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Николай Кучев прокомментировал обыски в гостиничных номерах российских биатлонистов в Италии.
«Мое личное мнение — это просто провокация очередная против нашего биатлона. Больше ничего не могу сказать. Мой совет не уместен даже. Какой может быть совет, если там находится элита нашей сборной! Я думаю, что они правильно отреагируют, все же соберутся и достойно выступят. Вот и вся реакция», — сказал Кучев.
Правоохранители мотивировали обыски двумя причинами. Первая — подозрение в отношении Александр Логинов в повторном употреблении допинга. Вторая — аккредитация личного тренера спортсмена Александра Касперовича якобы была оформлена на другое лицо. С подобными жалобами в полицию обратились из Международного союза биатлонистов (IBU).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый вице-президент СБР рассказал об обысках в номерах биатлонистов в Италии.
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