«Божественна!» — Поклонники не устают восхищаться сексуальностью Моники Беллуччи
Фолловеры в приятном шоке от соблазнительных форм 55-летней дивы.
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Фото, видео: Instagram @monicabellucciofficiel
Итальянская актриса Моника Беллуччи, будучи в самом начале своей карьеры, уже считалась образцом женственности, красоты и сексуальности. Роковая красотка сводила с ума миллионы мужчин. Время идет, но даже сейчас, в свои 55 лет, Беллуччи не перестает восхищать поклонников идеальными формами и безупречным стилем.
Недавно актриса разместила в Instagram снимок с недавней откровенной фотосессии для L’Officiel Italia. В кадре — звезда в элегантном жакете от Gucci, из-под которого едва заметно пикантное боди бренда Dolce & Gabbana. Завершают образ дизайнерские перчатки с рисунком «гусиная лапка». Особой соблазнительности фото придает поза Беллуччи — она сидит на краю стола, томно закрыв глаза.
«Боже мой, что вы делаете!»
«Вы — бомба!»
«Сказочна и божественна!» — писали фолловеры звезды в комментариях.
Несмотря на восхищенные отзывы, фанаты Беллуччи все чаще стали замечать: возраст берет свое, пишет Дни.ру. Так, на показ коллекции «Весна-Лето/2020» Александра Вотье Моника пришла в образе total black. Несомненно, звезда в нем выглядела очень стильно. Однако поклонники обратили внимание: лицо артистки потеряло четкость контуров, а шея немного обвисла.
Ранее 5-tv.ru рассказал, о новом образе 55-летней Моники Беллуччи.
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