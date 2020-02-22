Итальянская актриса Моника Беллуччи, будучи в самом начале своей карьеры, уже считалась образцом женственности, красоты и сексуальности. Роковая красотка сводила с ума миллионы мужчин. Время идет, но даже сейчас, в свои 55 лет, Беллуччи не перестает восхищать поклонников идеальными формами и безупречным стилем.

Недавно актриса разместила в Instagram снимок с недавней откровенной фотосессии для L’Officiel Italia. В кадре — звезда в элегантном жакете от Gucci, из-под которого едва заметно пикантное боди бренда Dolce & Gabbana. Завершают образ дизайнерские перчатки с рисунком «гусиная лапка». Особой соблазнительности фото придает поза Беллуччи — она сидит на краю стола, томно закрыв глаза.

«Боже мой, что вы делаете!»

«Вы — бомба!»

«Сказочна и божественна!» — писали фолловеры звезды в комментариях.

Несмотря на восхищенные отзывы, фанаты Беллуччи все чаще стали замечать: возраст берет свое, пишет Дни.ру. Так, на показ коллекции «Весна-Лето/2020» Александра Вотье Моника пришла в образе total black. Несомненно, звезда в нем выглядела очень стильно. Однако поклонники обратили внимание: лицо артистки потеряло четкость контуров, а шея немного обвисла.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о новом образе 55-летней Моники Беллуччи.