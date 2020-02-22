Инкубационный период нового коронавируса может оказаться существенно дольше
В Китае выявлены случаи, когда симптомы заболевания появлялись через 27 и даже через 38 дней после контактов с носителями.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Yang Shunpi, Wang Peng, Stefano De Grandis, Maurizio Maule
Инкубационный период нового коронавируса COVID-2019 может длиться значительно дольше 14-19 дней, как утверждали ученые ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ. Так, установлено, что у одного из жителей провинции Хубэй симптомы заболевания проявились через 27 дней после контакта с носителями. В другом случае инкубационный период составил 38 дней. 70-летний мужчина находился в городе Эчжоу до 24 января, а 19 февраля у него появились симптомы заражения: температура и слабость. Тест на коронавирус нового типа оказался положительным. Выяснилось, что в Эчжоу он три дня провел у сестры, которой коронавирус диагностировали 2 февраля.
По данным на 22 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае составило более 76 тысяч человек, из них скончались более 2,3 тысячи. Около 20,5 тысяч вылечились и уже выписаны из больниц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая смерть от коронавируса COVID-2019 зарегистрирована в Италии — 78-летний мужчина скончался в Падуе.
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