Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Италии

В Италии скончался первый зараженный коронавирусом COVID-2019. Смерть от «уханьского вируса» была зарегистрирована в Падуе на севере страны. Об этом сообщает агентство АНСА со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.

Ранее в Италии заявили, что для предотвращения распространения коронавируса, власти страны готовы приостановить действие Шенгенского соглашения. Об этом предупредил премьер-министр Джузеппе Конте во время трансляции в социальной сети Facebook.

Случаи заболевания опасной разновидностью коронавируса выявлены более чем в 20 странах мира. По последним данным, болезнь из Поднебесной унесла жизни уже более двух тысяч двухсот человек.

Сейчас число зараженных коронавирусом превысило 75 тысяч человек. Более двух тысяч заболевших умерли. Выздороветь смогли более 18 тысяч пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению специалистов, эпидемия коронавируса приближается к пику.