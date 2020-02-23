Тренер Логинова объяснил решение взять чужую аккредитацию на ЧМ по биатлону

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович объяснил, зачем использовал чужую аккредитацию во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.

«Она была необходима для того, чтобы работать со спортсменом, общаться с ним на дистанции. Но за это нарушение полагается штраф в размере 500 евро, на этом чемпионате мира такое же нарушение было у французской делегации, но на эту тему не было ни слова. Я делал все, чтобы спортсмен показал результат», — цитирует тренера ТАСС.

Александр Касперович утверждает, что он не стал бы использовать аккредитацию в плохих целях. Он заявил, что взял документ всего на полчаса. Тренер Логинова рассказал, что уже извинился и полностью признал свою вину в произошедшем.

«Да, я нарушил, я извинился, но зачем разжигать ситуацию? Я с ней никуда не убегал, у меня даже и мысли не было о том, что они (IBU — ред.) догадаются», — заявил Касперович.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев ранее заявил, что у него просто не было возможности дать Александру Касперовичу аккредитацию.

«У нас всего 20 аккредитаций и все они заняты тренерами команды, массажистами, врачами и сервисерами», — сказал Хованцев.

В связи с использованием Александром Касперовичем чужой аккредитации Международный союз биатлонистов (IBU) обратился с жалобой в полицию. Накануне правоохранители ворвались с обыском в гостиничные номера российских спортсменов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент IBU подтвердил — обыски биатлонистов из России связаны с аккредитацией тренера.