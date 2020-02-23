«Мурашки»: Дакота заинтриговала фанатов страстным снимком с партнером по клипу

Певица Рита Дакота заинтриговала фолловеров романтическим снимком со съемок ее нового клипа. В кадре звезда позирует с исполнителем главной роли — Федором Белогаем.

Артистка вместе с партнером запечатлены на фоне заката. Кажется, что через секунду они сольются в страстном поцелуе. Чувственный кадр, опубликованный в Instagram, знаменитость сопроводила нежной подписью.

«Самое теплое и трогательное видео в моей „фильмографии“», — написала звезда.

Поклонники подозревают, что у певицы роман с исполнителем главной роли в ее клипе. Однако точного подтверждения о том, что Рита встречается с Федором нет.

Instagram @ritadakota

«Самые лучшие»;

«Мурашки от фото»;

«Рита — любовь!»;

«Будьте счастливы», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рита Дакота всерьез занялась питанием двухлетней дочери.