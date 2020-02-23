«Мурашки»: Дакота заинтриговала фанатов страстным снимком с партнером по клипу
Знаменитость выложила кадр с бекстейджа ролика в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @ritadakota
Певица Рита Дакота заинтриговала фолловеров романтическим снимком со съемок ее нового клипа. В кадре звезда позирует с исполнителем главной роли — Федором Белогаем.
Артистка вместе с партнером запечатлены на фоне заката. Кажется, что через секунду они сольются в страстном поцелуе. Чувственный кадр, опубликованный в Instagram, знаменитость сопроводила нежной подписью.
«Самое теплое и трогательное видео в моей „фильмографии“», — написала звезда.
Поклонники подозревают, что у певицы роман с исполнителем главной роли в ее клипе. Однако точного подтверждения о том, что Рита встречается с Федором нет.
«Самые лучшие»;
«Мурашки от фото»;
«Рита — любовь!»;
«Будьте счастливы», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рита Дакота всерьез занялась питанием двухлетней дочери.
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