Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут следования
Трубоукладчик «Академик Черский» ранее направлялся в порт Сингапура.
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Фото, видео: flot.gazprom.ru, YouTube @Владимир Евдокимов
Трубоукладчик «Академик Черский», направлявшийся ранее в порт Сингапура, изменил направление движение. Согласно данным портала Vesselfinder, он направился в сторону Шри-Ланки.
Предположительно, в порт Коломбо, как передает ТАСС, он прибудет 24 февраля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Академик Черский» покинул порт Находка на Дальнем Востоке около двух недель назад. Прибытие в Сингапур было запланировано на 22 февраля.
О том, что российское судно-трубоукладчик сможет достроить «Северный поток-2» в декабре прошедшего года заявил министр энергетики России Александр Новак. Замена стала необходимой после введения санкций в отношении, как самого газопровода, так и против участвующих в проекте компаний, со стороны США. Из-за угроз попасть под ограничения от работы над прокладкой труб отказалась швейцарская компания Allseas.
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