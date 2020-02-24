Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут следования

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Светлана Шевченко
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Трубоукладчик «Академик Черский» ранее направлялся в порт Сингапура.

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Фото, видео: flot.gazprom.ru, YouTube @Владимир Евдокимов

Тема:
Северный поток — 2

Трубоукладчик «Академик Черский», направлявшийся ранее в порт Сингапура, изменил направление движение. Согласно данным портала Vesselfinder, он направился в сторону Шри-Ланки.

Предположительно, в порт Коломбо, как передает ТАСС, он прибудет 24 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Академик Черский» покинул порт Находка на Дальнем Востоке около двух недель назад. Прибытие в Сингапур было запланировано на 22 февраля.

О том, что российское судно-трубоукладчик сможет достроить «Северный поток-2» в декабре прошедшего года заявил министр энергетики России Александр Новак. Замена стала необходимой после введения санкций в отношении, как самого газопровода, так и против участвующих в проекте компаний, со стороны США. Из-за угроз попасть под ограничения от работы над прокладкой труб отказалась швейцарская компания Allseas.

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