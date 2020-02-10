Из Приморья в Сингапур отправилось способное достроить «Северный поток-2» судно

Трубоукладчик «Академик Черский» отправился из Приморья в Сингапур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные навигационного портала Vesselfinder.

По данным портала, судно вышло из порта Находка накануне вечером и, предварительно, должно прибыть в порт Сингапура 22 февраля.

Как заявил в декабре министр энергетики России Александр Новак, «Академик Черский» является одним из вариантов достройки «Северного потока-2». Однако, для его подготовки потребуется некоторое время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия самостоятельно достроит газопровод «Северный поток-2» после введенных США санкций, как в отношении самого газопровода, так и компаний, которые вели прокладку. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ. В свою очередь, в компании Shell заявили, что их деятельность в рамках проекта будет продолжена.