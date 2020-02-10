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  4. Из Приморья в Сингапур отправилось способное достроить «Северный поток-2» судно

Из Приморья в Сингапур отправилось способное достроить «Северный поток-2» судно

, 1:20 | Светлана Шевченко 25

Трубоукладчик «Академик Черский» является одним из вариантов достройки, предназначенной для Европы второй ветки газовой трубы.

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Фото, видео: flot.gazprom.ru, YouTube @Maxim Gorovoi, @Владимир Евдокимов

Тема:
Северный поток — 2 203

Трубоукладчик «Академик Черский» отправился из Приморья в Сингапур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные навигационного портала Vesselfinder.

По данным портала, судно вышло из порта Находка накануне вечером и, предварительно, должно прибыть в порт Сингапура 22 февраля.

Как заявил в декабре министр энергетики России Александр Новак, «Академик Черский» является одним из вариантов достройки «Северного потока-2». Однако, для его подготовки потребуется некоторое время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия самостоятельно достроит газопровод «Северный поток-2» после введенных США санкций, как в отношении самого газопровода, так и компаний, которые вели прокладку. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ. В свою очередь, в компании Shell заявили, что их деятельность в рамках проекта будет продолжена.

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