Актеры Яглыч и Паперная впервые показали двухлетнюю дочку

Одна из самых скрытных пар актерского мира — Владимир Яглыч и Антонина Паперная — впервые показали свою малышку Еву публике. Счастливые родители скрывали свое чадо от чужих глаз два года, а недавно решили перестать держать поклонников в напряжении и снялись с дочкой для обложки журнала Hello.

Instagram @yaglych

Также актерская семья дала интервью, в котором рассказала, как воспитывает дочь, что чувствует в преддверии появления на свет второго ребенка, и какие работы с участием пары ждут поклонников в будущем.

Сам Владимир Яглыч опубликовал в Instagram пост с обложкой, подписав его «One Love». Поклонники тут же отреагировали комплиментами в адрес семьи.

«Очень красивая семья. Будьте счастливы и здоровы»

«Ох ты, девочка копия папа»

«Ну, наконец-то!», — восхищались фолловеры.

Далеко не все звезды такие скрытные. Например, ведущая Лера Кудрявцева с радостью выкладывает в сеть первые успехи своей дочурки Маши. Недавно 5-tv.ru писал, что ведущая показала, как ее девочка осваивает технику вождения. Пока что на игрушечном авто.