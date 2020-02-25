Чемпион мира по легкой атлетике Мохаммед Фарах признался в употреблении допинга

Четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира в беге на длинные дистанции Мохаммед (Мо) Фарах признался в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ВВС.

Один из лучших легкоатлетов современности принимал вещество L-карнитин. Это естественная аминокислота, которая при введении в кровоток может ускорить обмен веществ и повысить спортивные результаты. По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) допустимый объем употребления такого средства не должен превышать 50 миллилитров в течение шести часов.

Как пишет издание, за два дня до лондонского марафона 2014 года врач ввел Фараху четыре инъекции препарата через каждые два часа. Пределов допустимой дозы при этом медик не нарушил. Однако ни наставники спортсмена, ни он сам не отразили применение вещества в форме для допинг-контроля.

Партию препарата раздобыл для подопечного тренер Альберто Салазар через знакомого в Швейцарии. Впоследствии это и другие нарушения, связанные с превышением дозы L-карнитина, выявили, а тренера дисквалифицировали.

Спустя год после состоявшегося марафона в рамках расследования о нарушениях Салазара инспекторы допинг-контроля побеседовали с Мо Фарахом о применении допинга. Вначале марафонец все отрицал, но вскоре по окончании допроса изменил показания. Легкоатлет заявил, что сначала забыл о том случае и признал факт введения препарата. От услуг наставника Фарах отказался только в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что биатлонистов Логинова и Гараничева сняли с участия в чемпионате Европы после очередного допингового скандала.